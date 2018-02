Åtte fakturaer blir 9 mils kjøring og 560 gebyrkroner dyrere

Med et fakturagebyr på 70 kroner blir det fort store ekstrakostander dersom man må betale sine regninger på posten. – Heldigvis har de gratis PC-tilgang på NAV, for da kommer bare driftskostnadene på bilen som påslag til total fakturasum, sier Einar Olsen fra Børselv. FOTO: Sonja E. Andersen

Lettvint med nettbank synes de fleste, men for enkelte er moderne teknologi blitt et mareritt. Einar Olsen kjører ofte 9 mil bare for å få betalt regninger. – Helt tydelig at distriktene skal avfolkes. Hvor er politikerne våres? tordner han.

