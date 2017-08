«Årets unge bonde» i gang

Fra venstre.: Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, Per Borglund, redaktør i Mat fra Norge, Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag, Hilde Øverby, leder for kvalitet, bærekraft og innkjøp i McDonalds Norge, Pål Johan From, professor og leder for robotgruppen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør for Innovasjon Norge. FOTO: Kim Grønneberg