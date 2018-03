Anti håper å sette sluttstrek

Per Nils Ottar Anti og advokat Per Arve Amundsen vant i stor grad frem med sitt syn i Indre Finnmark tingrett. FOTO: Nils Johan Vars, Ávvir

I åtte år har Per Nils Ottar Anti ventet på en rettslig avgjørelse. Nå har tingretten avgjort at distrikt 13 Lágesduottar ikke hadde rett til å redusere reinflokken hans med over 50 % som ett av flere tiltak for å komme ned på nytt fastsatt øvre reintall for distriktet på 10.000 dyr i vårflokk.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent