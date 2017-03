Anna Sofia ble dobbelt amerikansk mester

Anna Sofia Ravna gikk helt til topps i USA i helgen. FOTO: Privat

14-årige Anna Sofia Ravna fra Tromsø slo til i USA under US Nasjonalt mesterskap i helgen. Over tre renn sikret hun seg to seire og en andreplass.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.