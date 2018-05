Advokat Biti har bedt om at saken prioriteres

Politiets pressetalskvinne og leder for taktisk avsnitt i Finnmark politidistrikt, Monica Lorentzen, etterforskningsleder Svein Erling Mikalsen og påtaleleder Morten Daae, under politiets pressekonferanse i Alta, i april. Politiet informerte da om at det under aksjonen ble pågrepet en rekke personer fra hele Finnmark, uten å gå i detaljer på hvilke kommuner det er gjort pågripelser i.

Ságat snakker med Lorentzen igjen, onsdag 23. mai. Hun ønsker fortsatt ikke å kommentere omfanget i Porsanger. FOTO: Rita Heitmann