750.000 kr ekstra til kvænsk lærerutdanning

Statssekretær Anne Karin Olli (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet la frem «Målrettet plan – videre innsats for kvænsk språk 2017- 2021» i Tromsø denne uken. Her står Olli sammen med blant andre Bjørnar Seppola, som har kjempet for kvænsk språk og kultur i lang tid. FOTO: Elin Margrethe Wersland