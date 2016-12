NRK Finnmark hadde like før jul (20.12.16), et oppslag på nettsida hvor miljøminister Vidar Helgesen på vegne av regjeringa uttalte at forslaget om å oppheve en avtale med Finland for å begrense laksefisket i Tanavassdraget, i praksis er en dødsdom for laksen.

I norsk offentlig debatt er det sjelden at en statsråd tar slike makabre ord i bruk for å presse gjennom en avtale som har så store svakheter både prosessuelt og innholdsmessig. Men – hensikten helliger visstnok midlet, og man kjenner til at store bokstaver enkelte ganger blir brukt for å tåkelegge mindre velbegrunna realiteter. I et demokrati som det norske er det likevel vanskelig å skremme folk til taushet.

Det gjelder blant annet de organene som på norsk side har gått imot avtalen. Det er Sametinget, fylkestinget i Finnmark, Tana og Karasjok kommuner, ordførerne i grensevassdragskommisjonen, Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), laksefiskerorganisasjonene ved Tanavassdraget, mv. Tana kommune har for øvrig funnet saka som så graverende at man har innklaga den til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. På finsk side har man en tilsvarende massiv samisk, lokal og regional motstand.

Når vi i Tanavassdragets fiskeforvaltning har gått så klart imot avtalen, har det blant annet å gjøre med at vi ble utelukka fra deltakelse i forhandlingene om selve overenskomsten da vi tiltrådte i november 2015. Vi har sett at det man fra departementalt hold har prøvd seg på ulike bortforklaringer, men de er ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Når det gjelder innholdet i overenskomsten har man på embetsmannsnivå fastsatt at det er partene (departementene), som selv skal utarbeide forvaltningsplan (art. 4), utarbeide fiskeforskrifter (art. 5), ha adgang til å fravike fiskereglene (art. 6), og evaluere effektene av fiskereglene og prosedyrer for bestemmelser om fravik (art. 7), ha full styring med overvåkning og forskning (art.12), stanse fisket i særskilte situasjoner (art. 16), og selv samarbeide om alle spørsmål vedr. fiskebestandene og vannmiljøet i vassdraget (art. 17).

Disse nye statlige parallelle organene griper i omfattende grad inn i TFs oppgaver, og er derfor tvilsomme konstruksjoner iht. lov og særforskrift om TFs myndighet og ansvarsområde.

Det er også grunn til å minne om erfaringene med den statlige forvaltninga av laksen i Tanavassdraget frem til nå - særlig den finsk-norske forvaltninga av turistfisket på grenseelvstrekninga i vassdraget – hvor utviklinga av fiskeintensiteten har vært helt ute av kontroll.

I 1953 ble det solgt 593 døgnkort til finske sportsfiskere. I 1963 var tallet 2.196, i 1973 var det 8.982 og i 1975 ble det solgt 23.570 døgnkort. Dette utvikla seg ytterligere og kom opp i nesten 40.000 døgnkort i 2002. Etter dette sank salget noe, men har gjennom mange år holdt seg på godt over 30.000. En stor del av disse kortene har vært båtkort, med tillatelse til å bruke 3 stenger samtidig, eller et ubegrensa antall mellom 1991 og 2009.

I løpet av perioden fra midten av 1970-tallet frem til i dag er det solgt godt over 1 million døgnkort på finsk side av riksgrensestrekninga, og turistfangsten er på minst én million kilo laks i samme periode. Dette er et fiske som ikke har vært undergitt noen form for deltakelsesbegrensning, og er den eneste menneskestyrte beskatningen av tanalaksen som har hatt en (formidabel og ukontrollert) økning gjennom mer enn 40 år.

Dette har ført til at nærmere 60 prosent av laksen i vassdraget tas på stang i dag, og den finske turistfangsten er på omtrent samme nivå som garnfisket på norsk side av vassdraget.

Myndighetenes forvaltningsmessige grep i forhold til laksebestanden(e), i den perioden man har latt dette fisket få utvikle seg uhemma, har vært sterke nedskjæringer for sjølaksefiskerne og de tradisjonelle garnfiskerne i Tanavassdraget.

Midt i den kraftigste opptrappingsperioden for det finske turistfisket ble garnfiskerne i Tanavassdraget fratatt ett fiskedøgn i 1979, slik at de siden da bare har hatt tre fiskedøgn pr. uke. På norsk side har garnfiskerne i tillegg, frivillig redusert sitt garnfiske med om lag 70 % siden begynnelsen av 1980-tallet. Man har tatt ansvar – noe de forvaltende statlige myndighetene ikke har gjort.

For Tanavassdragets vedkommende er det som grunnlag for den nye avtalen forutsatt at fisket i vassdraget – i henhold til en politisk avtale av 27.08.2015 - skal reduseres med 1/3 - uavhengig av om man er rettighetshaver eller turist. Når det gjelder turistfisket blir reduksjonen om lag 1/3. Laksebreveierforeninga for Tanavassdraget har regna ut at reduksjonen for garnfiskerne kan bli opptil 80 prosent.

Statsråden bør forstå at det stilles spørsmål ved hvor rimelig og rettferdig dette er – den forutgående utviklinga tatt i betraktning.

Likeledes bør det ikke være vanskelig forstå at mange reagerer på at det i den nye avtalen innføres en ny rettighetshaverkategori i vassdraget – sørfinske hytteeiere – som skal ha rett til å fiske gratis med båt også på norsk side av grenselinja. Kravet om at de skal ha garnrett i tillegg er allerede kommet, og med den ettergivenhet som er vist fra norsk side, vil også det øke i styrke.

Fra TFs side er vi glade for den brede støtte vi har fått. Vi håper også at Stortinget avviser avtalen og viser at man ikke aksepterer den som en norm for god forvaltningsskikk i vårt land. Vi kan også forsikre om at med større grad av lokal forvaltning og innflytelse i fellesskap med rettighetshaverne på finsk side, kommer man ikke til å oppleve noe tilsvarende ukontrollert overfiske som under den statlige forvaltninga frem til 2011.