Iver Jåks sendte, på begynnelsen av 1960-tallet, inn dette forslaget til ny Ságat-logo. Logoen viser en dialog mellom sjøsamene, reindriftssamene og fastboende samer, og danner grunnlaget for sáhkalagaid (dialog).

At selveste Iver Jåks tegnet et forslag til Ságat-logo, er det få som vet. Nå, snart 60 år senere, utfordrer logoen den vestlige formen for kunstkritikk, og fører oss over i dialogen (sáhkalagaid).

