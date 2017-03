FOTO: Monica Michelsen

Finnmark Jeger og Fisker Forening ønsker ikke at Repparfjord blir en avfallsplass. Den genetisk unike laksebestanden er viktig å ta vare på, og vi har et spesielt ansvar for å gjøre det.

