Det er sånn at vi har en kystsoneplan fra 2008 som er temmelig utdatert, det har skjedd veldig mye både på fiskeri og på oppdrettssiden de siste årene, og det er vel ingen som er uenig i at planen må rulleres. I det samme kommunestyremøte som den omtalte saken var oppe til behandling ble det også vedtatt planstrategi for rullering av blant annet kystsoneplanen, så nå er det i gang - vel 1,5 år etter at det forrige kommunestyret vedtok et bygge og delingsforbud i påvente av nettopp dette arbeidet.



Vi vet at oppdrettsnæringa kommer til å vokse videre, at sentrale myndigheter legger opp til en mangedobling av volumet, og at en veldig stor del av veksten kommer i Finnmark, og sannsynligvis også i Laksefjorden. Laksefjorden er en fjord som ifølge næringa sjøl er en god fjord å drive oppdrett i - og den kommer til å være en attraktiv fjord i fremtiden - også etter vedtaket som ble gjort 7. februar 2017.



Når det gjelder konvensjonelt fiskeri, så har vi hatt en stor vekst i kommunens kystflåte. Mange av båtene er hjemmehørende på Veidnes og på Lebesby. Også kongekrabben har etablert seg som art i Laksefjorden, noe som er litt av grunnlaget for nyetableringer.



Vi mener bestemt at for å gå riktig vei inn i fremtiden og møte den kommende veksten i næringa, så må vi ha gode og oppdaterte planer hvor spesielt fiskeriinteressene er hørt. Dette er ikke noe som lokalpolitikerne skal «sause i hop» - det har vi med respekt å melde ikke kompetanse til. Jobben skal, etter hva vi forstår, gjøres gjennom en bred prosess, med deltakelse både fra fiskerinæringa, oppdrettsnæringa, fagmyndigheter og befolkninga i kommunen. Dette er etter vårt skjønn en viktig jobb for å unngå arealkonflikter som vi ser bygger seg opp rundt omkring ellers i Norge, vi vet jo alle at fiskeriinteressene og oppdrettsnæringa ikke nødvendigvis går hånd i hånd, og at fiskerne mange ganger føler seg fortrengt.



Vi må ha gode og forutsigbare planer, det er viktig for alle som har interesser i kystsonen, og ikke minst for næringsaktørene. Vi er ikke imot oppdrettsnæringa, vi vet at de bidrar med viktige arbeidsplasser, og er kommet for å bli. Vi føler heller ikke at vi er med på å jage vekk Salmar Nord, tvert imot ønsker vi dem velkommen til å søke om nye konsesjoner når kystsoneplanen ligger ferdig.



Vi har stemt i en sak som vi tror er en av de vanskeligste sakene vi noen gang kommer til å oppleve som lokalpolitikere, men vi mener bestemt at det beste kompromisset er det vi har vært med på å vedta. Ingen får hundre prosent det de vil ha, men alle får noe. Slik håper vi å unngå konflikter i fiskerisektoren i fremtida.