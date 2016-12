I tillegg har vi endret Sametingets gruvepolitikk. NSR forhandlet ikke med gruveselskapene mot reindriftas vilje ved å inngå intensjonsavtale med Nussir ASA, slik som Sametinget gjorde under forrige Arbeiderpartistyre. Vi i NSR sto på reindriftsfamilienes side og den intensjonsavtalen er nå terminert.

Per Mathis Oskal fra Arbeiderpartiet bruker nå tiden på å få bort fokus fra at hans eget parti, Arbeiderpartiet, sist representert ved nestleder Trond Giske, avklarte at Arbeiderpartiet støtter Nussir prosjektet da han besøkte Alta i august 2016. Dessuten har hans partikollega Kåre Simensen gått ut i media og gitt uttrykk for at Nussirsaken er behandlet i Stortinget med positivt utfall.

Kanskje forsøker parlamentarisk leder for Aps sametingsgruppe også å unngå fokus på at ministrene fra partiet de er samarbeidspartnere med på Sametinget, Høyre – er de som har godkjent reguleringsplanen for Gumpenjunni og videre også godkjent utslippstillatelsen for prosjektet i Repparfjorden.

I en slik situasjon kan man jo skjønne hvorfor Oskal prøver å få overført ansvar på andre, det er vel det som kalles for å rette baker for smed. Han om det, jeg ser det i alle fall nødvendig å rette opp faktafeil han kommer med.

1: Sametingets vedtak i Nussirsaken bygger på de negative konsekvensene for fiske, reindrift, miljø og samisk kultur. Hele premisset for hvorfor vi gikk imot Nussir er at mineralloven ikke følger folkerettslig standard. Dette står også svart på hvitt i vedtaket, så derfor er dette feilaktig informasjon. Det NSR oppdaget da vi tiltrådte sametingsrådet i 2013 var at Olli2 rådet ikke hadde nevnt sjøsamiske interesser i innsigelsen til reguleringsplanen.

2: NSR har aldri gått til valg på et prinsipielt nei til gruvedrift. Vår holdning er i dag som den var i 2013 at vi ikke kan akseptere gruvevirksomhet i samiske områder så lenge samiske rettigheter ikke blir respektert i mineralloven. Det har vi også samlet et flertallsvedtak rundt i Sametinget.

3: Når Oskal viser til Elkems planer på Nasafjellet i Nordland, så glemmer han å opplyse om at NSR arvet et slett arbeid fra Arbeiderpartiet og Arja i det forrige Sametingsrådet. De hadde levert en innsigelse som ikke gikk på næringsmessige hensyn, noe som gjorde at Sametinget ikke hadde noe annet valg enn å trekke innsigelsen sin når kravene ble møtt. Dette var en praksis Aps forrige råd kjørte gjennom hele perioden, men som NSR fikk endret da vi satt ved makten. Vi fikk også gjort et tydelig vedtak i Samisk Parlamentarisk Råd som gjorde at vi likevel kunne levere våre protester.

4: I Troms fylke har Arbeiderpartiet med fylkesråd og tidligere sametingsrepresentant Willy Ørnebakk i spissen gitt tillatelse til oppdrett. I denne saken har Sametinget hatt en involvering i kystsoneplanen for Ullsfjord, og der har man hatt innsigelser til flere oppdrettslokaliteter i området, og Sametinget har stilt krav om konsekvensutredning for å gjøre vurderinger av ressursgrunnlaget for sjøsamiske fiskere. Denne konsekvensutredningen foreligger, og en helhetlig vurderinger av ressursgrunnlaget for sjøsamisk fiske finnes heller ikke pr. nå. Det innebærer at saken fortsatt må følges opp, noe vi forutsetter at det nye sametingsrådet vil prioritere.

Jeg tror at de fleste ser hvilket alternativ som forsvarer samiske rettigheter i ulike saker. NSR har demonstrert dette både i ord og gjerning, helt fra NSR ble stiftet i 1968 i tiden før Sametinget ble opprettet og gjennom alle år siden