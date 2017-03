FOTO: Bjørn Arne Johansen (arkiv)

«Vi må forstå det samiske bedre. Kunnskap om hva som skaper gode helsetjenester for den samiske befolkningen må økes», sier Lars Vorland i Helse Nord. Helse og omsorgsdept og Helse Nord har overlatt ansvaret for samiske helsetjenester til Finnmarkssykehuset ved Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus (SANKS) uten å ha en klar strategi for sine andre virksomheter.

